Samsun'da 38 mahalle muhtarına çevre kirliliği eğitimi verildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 38 mahalle muhtarına çevre kirliliğinin önlenmesi için "sıfır atık"la ilgili eğitim verildi.

Samsun Valiliği tarafından hazırlanan ve Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun İli, Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşümü/Bertaraf Edilmesi" Projesi kapsamında pilot ilçeler arasında seçilen 19 Mayıs ilçesinde mahallelerde tarımsal zirai ilaç ambalajlarının muhafaza edilerek toplanması ve proje kapsamında doğaya zarar verilmeden imha edilmesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye genelinde olduğu gibi zirai ilaç ambalaj atıklarının yönetimi konusunun Samsun'da da sorun oluşturduğuna işaret edildi.

Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye bırakılması sonucu önemli ölçüde çevre kirliliği oluştuğuna işaret eden uzmanlar, tarımsal verimliliğin, kalite ve sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığı ile doğal denge ve çevrenin korunması gibi nedenlerle kentte zirai ilaç ambalaj atıklarının sıfır atık kapsamında yönetimine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Toplantıya, Kaymakam İbrahim Civelek, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Örnek ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal da katılım sağladı.