OMÜ Ziraat Fakültesi Öğrencileri Tarım Alanlarını Ziyaret Etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü öğrencileri, staj kapsamında 19 Mayıs ilçesinde tarım alanlarını ziyaret etti. Üniversite öğrencileri, tıbbi aromatik bitkiler, çilek, bahçe bitkileri, arıcılık gibi tarım ve hayvancılık ürünleri ile ilgili Karşıyaka Mahallesi Yukarıengiz Mahallesi'nde bulunan üreticilere ziyarette bulundu. Öğrenciler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon Şubesinden Emel Başar ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ziraat mühendisi Tülay Yalçın öncülüğünde örnek üretim bahçelerinde gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, ürünlerin üretim alanları, üretim metotları, ürün geliştirme, bitki yetiştiriciliği ve tarımda makineleşme konuları üzerine uzmanlardan hem de üreticilerden bilgi aldı.