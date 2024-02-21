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Samsun'da 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan ortak çalışma sonucunda evinde yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde hakkında "2313 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.D., saklandığı evinde yakalandı. Şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

19 Mayıs Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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