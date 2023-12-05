Samsun'da Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da 3 ev ve 2 işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu çalıntı mallarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 19 Mayıs ilçesinde son 17 gün içinde M.K., R.Y. ve S.P.'nin evinden, H.S. ve A.K.'ye ait işyerinden kimliği belirsiz şahıslar tarafından hırsızlık yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip ve araştırmada hırsızlık olayıyla ilgili S.A. ve M.A.O. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evinde çaldıkları jeneratör, ot biçme makinesi, tüfek, saat, tespih ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalıntı malzemeler jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN