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Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

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Süper Lig'in köklü takımlarından Antalyaspor'un yeni sezon forma tanıtımını mankenlerle yapması olay oldu.

Teknik direktörlüğe Alex De Souza'yı getiren Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor, yeni sezon forma tanıtımını şehrin önemli turizm destinasyonlarında ve yörük çadırında mankenlerle birlikte gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Akdeniz ekibinin forma tanıtımını mankenlerle yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu tanıtım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İLK MAÇ GÖZTEPE İLE

Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken takımlarından olan Antalyaspor, Süper Lig'in ilk maçında evinde ligin yeni takımlarından Göztepe'yi konuk edecek.

İşte forma tanıtımından kareler;

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Antalyaspor Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Bandorma:

Güzel bir sunum olmuş :)

25
10
yanıtYanıtla
VEFA:

Süper olmuş, heykel sevmeyenler uzak dursun. Antalya Spora da bu yakışır!..

17
11
yanıtYanıtla
Oguz Ozgul:

Şampiyon Antalya

12
7
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Yusuf Aricioglu:

Beğenmedim At Mankenler den daha güzel

10
3
yanıtYanıtla
Erkan Unal:

Manken veya değil,güzel reklam yaptılar,reklamın iyisi kötüsü olmaz,isminden söz ettirdiler önemli olan bu,Hatice değil netice önemli

8
5
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Serkan Çıvkın:

çok güzel olmuş işte ne yapsalardı aziz yıldırım zamandakifenerbahce gibi yöneticiler mi tanıtsaydı :)

5
4
yanıtYanıtla
Muhsin Korkmaz:

Yaw ne var bunda...!!!

3
3
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

gayet başarılı hayret

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