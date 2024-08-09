Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu
Süper Lig'in köklü takımlarından Antalyaspor'un yeni sezon forma tanıtımını mankenlerle yapması olay oldu.
Teknik direktörlüğe Alex De Souza'yı getiren Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor, yeni sezon forma tanıtımını şehrin önemli turizm destinasyonlarında ve yörük çadırında mankenlerle birlikte gerçekleştirdi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Akdeniz ekibinin forma tanıtımını mankenlerle yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu tanıtım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İLK MAÇ GÖZTEPE İLE
Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken takımlarından olan Antalyaspor, Süper Lig'in ilk maçında evinde ligin yeni takımlarından Göztepe'yi konuk edecek.
İşte forma tanıtımından kareler;