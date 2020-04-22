SPOR Güray Vural Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum
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SPOR Güray Vural Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum

Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum'Tüm takım video konferans yoluyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz''Ligin kalan 8 haftasında hem psikolojik, hem de fiziksel olarak zorlanacağız''Önümüzdeki sene Gaziantep Avrupa kupalarına oynayacaktır''Sumudica ligin...

22.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:25
SPOR Güray Vural Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum

Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum

'Tüm takım video konferans yoluyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz'

'Ligin kalan 8 haftasında hem psikolojik, hem de fiziksel olarak zorlanacağız'

'Önümüzdeki sene Gaziantep Avrupa kupalarına oynayacaktır'

'Sumudica ligin önemli hocalarından'

'Hem Akhisarspor, hem de Kayserispor ile Fenerbahçe'ye attığım golleri beğeniyorum'

'En üst seviyede futbolumu sürdürmek istiyorum'

'En çok etkilendiğim futbolcu Yusuf Şimşek'

'Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, Sumudica ve Güvenç Kurtar kariyerimde önemli hocalar'

'Akhisarspor ile Avrupa Ligi'nde oynamak gurur vericiydi'

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - Gaziantep Futbol Kulübü'nün 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Güray Vural, Süper Lig'de Anadolu'dan yeni bir şampiyonun çıkabileceğini belirterek, 'Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor örneği var. Son ana kadar yarışı kovalayacak takımlar. Başakşehir örneği de var. Trabzonspor'da forma giydiğim için tabii ki de Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. İnşallah bu sezon hedeflerine ulaşırlar' dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Güray Vural, Süper Lig'in son 8 haftasından kariyerindeki en unutulmaz ana, Gaziantep FK'nın hedeflerinden kariyerinde onu en çok etkileyen teknik adamlara kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'TÜM TAKIM VİDEO KONFERANS YOLUYLA HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini dile getiren Vural, 'Herkes gibi koronavirüs bizleri de olumsuz etkiledi. İnşallah hem dünya hem de ülke olarak bu virüsü atlatacağımıza inanıyorum. Antrenmanları bireysel olarak elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yardımcı hocamızın bize hazırladığı 40-45 dakikalık bir idman programı var. Konferans halinde takım arkadaşlarımla birlikte onu yapıyoruz. Ayrıca izinle birlikte tesislere giderek koşu yaparak kendimi hazır tutmaya çalışıyorum' dedi.

'HEM PSİKOLOJİK, HEM DE FİZİKSEL OLARAK ZORLANACAĞIZ'

Süper Lig'in kalan 8 haftasının futbolcuları zorlayacağını söyleyen Güray Vural, '8 hafta kaldı. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlanacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık 45 gün bir ara oldu. Bu sürecin uzama ihtimali de var. Hem hazırlanma, hem de psikolojik, hem de fiziksel anlamda bu dönem bizi zorlayacaktır' diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE GAZİANTEP AVRUPA KUPALARINA OYNAYACAKTIR'

Gaziantep Futbol Kulübü'nün profesyonelce yönetildiğin belirten tecrübeli oyuncu, 'Gaziantep Futbol Kulübü çok rahat bir kulüp. Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve oyuncular olarak yeni bir takımız. Önemli isimler aramıza katıldı. İyi bir takım oluşturduk. Zor bir dönemdi. Takımın Süper Lig'e yeni çıkmış ve yeni oyunculardan kurulu bir takım olmasından dolayı. Birçok oyuncu giderken yerlerine de yeni oyuncular geldi ve beklenenden çok daha iyi bir performans gösterildi. Şu an ligde iyi bir konumdayız. Ligler başlayınca da bu konumumuzu koruyacağımızı düşünüyorum. Çok iyi yönetilen bir kulüp. Başkanımız, yöneticilerimiz maddi ve manevi olarak her türlü desteği bize sunmaya çalışıyorlar. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak zor. Ligin kalan 8 haftası da oynandıktan sonra önümüzdeki sene çok daha iyi olacaktır. Kurulu ve birbirimiz iyi tanıyan bir takımız. Takviyeler de olacaktır. Seneye Avrupa kupalarına oynayacak bir takım olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'SUMUDICA LİGİN EN İYİ HOCALARINDAN'

Kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Marius Sumudica'dan da övgüyle bahseden Vural, 'Sumudica'yı önceden de tanıyan birisiyim. Kayserispor'da da 1 yıl birlikte çalışmıştım. Neşeli, disiplinli ve işine saygısı olan bir teknik adam. Futbolcularla ikili diyalogları çok iyi. Herkesle yakından ilgileniyor. Süper Lig'de sıralamaya koyarsak iyiler arasında alabilecek bir hoca. Hem sistem hem taktik hem de karakter olarak hocalardan' şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINI ÇOK İSTİYORUM'

Süper Lig'de Anadolu'dan yeni bir şampiyonun çıkabileceğini söyleyen Güray Vural, 'Anadolu'dan yeni şampiyonlar çıkabilir. Eskiden 4 büyükler iç sahada ve deplasmanda Anadolu takımlarını rahat yenebiliyordu. Şu an ise hem iç sahada hem de deplasmanda zorlanıyorlar. Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor örneği var. Son ana kadar yarışı kovalayacak takımlar. Başakşehir örneği de var. Trabzonspor'da forma giydiğim için tabii ki de Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. İnşallah bu sezon hedeflerine ulaşırlar' açıklamasında bulundu.

'EN ÖNEMLİ GOLLERİM FENERBAHÇE'YE KARŞI ATTIĞIM 2 GOL'

Kariyerinde en önemli gördüğü gollerini Fenerbahçe'ye karşı kaydettiğini dile getiren Vural, 'Birçok golüm ve asistim var ancak hem Akhisarspor hem de Kayserispor forması ile Fenerbahçe'ye attığım golleri söyleyebilirim' dedi.

'EN ÜST SEVİYEDE FUTBOLUMU SÜRDÜRMEK İSTİYORUM'

Bugüne kadar Avrupa'dan teklif almadığını anlatan deneyimli oyuncu, 'Avrupa'ya gitmeyi çok düşündüm ama böyle bir teklif gelmedi. Teklif gelseydi hiç düşünmeden kabul ederdim. Yaşım artık 32 ve artık yurt dışına gitmem zor. Süper Lig'de giyebildiğim kadar forma giyerek en üst sevide futbol hayatımı devam ettirmek istiyorum' diye konuştu.

'EN ÇOK ETKİLENDİĞİM FUTBOLCU YUSUF ŞİMŞEK'

Kariyeri boyunca çok iyi futbolcularla oynadığını kaydeden Güray Vural, 'Birçok iyi oyuncuyla oynadım ama beni en çok etkileyen isim Yusuf Şimşek oldu. Denizlispor'da yeni profesyonel olduğum dönemde birlikte oynadık. Oyunu beni çok etkiliyordu ve birçok kişinin de aynı görüşte olduğunu düşünüyorum' dedi.

'SERGEN YALÇIN, HAMZA HAMZAOĞLU, SUMUDİCA VE GÜVENÇ KURTAR KARİYERİMDE ÖNEMLİ HOCALAR'

Çok sayıda teknik adamla çalıştığını da belirten Vural, 'Çok fazla hocayla çalıştım. Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, Sumudica ve beni ilk profesyonel yapan Güvenç Kurtar benim için önemli hocalar. Hem kariyerimde önemli hocalar hem de kariyerimde ilerleme kaydettiğim hocalar. Roberto Carlos'u da bu isimlerin arasında sayabilirim' ifadelerini kullandı.

'AKHİSARSPOR İLE AVRUPA LİGİ'NDE OYNAMAK GURUR VERİCİYDİ'

Akhisarspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymenin kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Güray Vural, 'Akhisaspor ile Avrupa Ligi'nde Sevilla ve Standard Liege gibi takımlara karşı oynamak hem benim hem de takım için gurur vericiydi. Önemli yıldızlara karşı oynamak benim için gurur vericiydi. Hayatımda unutmayacağım anlardan biriydi' dedi.

Kaynak: DHA

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