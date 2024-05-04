Yılport Samsunspor - Trabzonspor Maçının İlk Yarısı Samsunspor'un Üstünlüğüyle Tamamlandı

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Bola, Benasser, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Raman, Holse, Moundilmadji

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Evren Eren Elmalı, Fernandez, Baniya, Meunier, Umut Güneş, Mendy, Enis Bardhi, Pepe, Trezeguet, Onuachu

Goller: Dk. 14 (Penaltından) Taylan Antalyalı, Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 (kendi kalesine) Fernandez (Yılport Samsunspor ), Dk. 33 Enis Bardhi ( Trabzonspor )

Sarı kart: Dk. 39 Benasser (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Yeni 19 Mayıs Stadyumunu dolduran 30 bin Samsunspor taraftarları maç öncesinde "king of the north (kuzey'in kralı)" koreografisi yaptı.

14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.

32. dakikada Trabzonspor farkı bire düşürdü. Bordo-mavili takımın sol taraftan kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun plasesinde yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek uzak köşeden filelere gitti: 2-1.

36. dakikada ev sahibi takım yeniden farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Trabzonsporlu Fernandez'in kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti: 3-1.

44. dakikada Enis Bardhi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 3-1 önde bitirdi.