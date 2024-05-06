Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa'da Ziyaretlerde Bulundu

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, derneğin tanıtımı ve faaliyetleri kapsamında Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Murat Emre Reis ve Yüksel Dağlaroğlu ile Hopa ve Kemalpaşa'da esnafı ziyaret etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında görüştükleri taraftarlara bilgi veren Sarayoğlu, şunları söyledi:

"Artvin merkez ve ilçelerimizde bordo-mavi renklere gönül vermiş binlerce taraftarımız var. Bugün Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde taraftarlarımızla bir araya geldik. Sorun, talep ve isteklerini dinledik. Çok büyük ilgiyle karşılaştık. Trabzonspor'umuza olan sevgi seli bizleri çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dernek olarak her zaman yanlarındayız. Maçlara gitmek isteyen ve maddi durumu iyi olmayan taraftarlarımıza da elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Ziyaretlerde derneğe katkıda bulunan esnaf ve taraftarlara plaket ve atkı verildi.