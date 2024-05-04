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Yılport Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, Trabzonspor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Teknik direktör Markus Gisdol, galibiyetin özel olduğunu belirtti ve oyuncularını kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Bu galibiyeti almak çok özel oldu." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı.

Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu dile getiren Gisdol, "Eminim bugün herkes bu takımı ve taraftarı çok sevdiğimi daha iyi anlamıştır. Bugün taraftarımızla birlikte sahada çok iyiydik. Taktiksel anlamda iki yarıda da çok iyiydik. Çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu galibiyeti almak çok özel oldu. Maçtan önce taktiğimizi belirlemiştik. Rakibin ritim yakalamasını, kendi oyunlarını oynamalarına müsaade etmeyecektik. Rakibe nefes aldırmadık." ifadesini kullandı.

Gisdol, maç öncesinde futbolcularına sahada her zamankinden daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söylediğini dile getirerek, "Oyuncularıma her zamankinden daha fazla koşmaları, mücadele etmeleri gerektiğini söylemiştim. Bunu da çok iyi yaptılar. Sadece Holse ve Marius değil tüm oyuncularımız çok iyi bir performans gösterdi. Tüm takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız son maçlardan dolayı çok üzgün ve kızgındı. Hafta boyunca taktiksel anlamda neler yapmaları gerektiğini anlattık. Tüm futbolcular bugün işlerini en iyi şekilde yaptılar." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun aldıkları puan sonrasında ligde kalıp kalmayacakları yönündeki sorusuna Gisdol, "Matematik öğretmeni değilim. Rakamları hesaplamayı sevmiyorum. Bugünkü galibiyet ile büyük bir adım attık. Göreve geldiğimde son 3 haftaya 42 puanla gireceğimizi söyleseler kimse de ben de inanmazdım. Son maçlara da aynı konsantrasyon ile devam edeceğiz." diye cevap verdi.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Gisdol, şunları kaydetti.

"Sonuçta herkes bu maçı bekliyordu. 12 yıl aradan sonra herkes böyle bir derbiyi bekliyordu. Maç bitince de taraftarlarımız yüzlerindeki o mutluluğu gördüm, bu da bizi çok mutlu etti. Ben de taraftarlarımıza bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gerek iç saha gerekse dış saha maçlarında bize her türlü desteği verdiler bizde bu desteklerini karşılığında bugün onlara güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA / Spor

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