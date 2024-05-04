Samsunspor, Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.
- Trendyol Süper Lig : Samsunspor : 3 - Trabzonspor : 1 (Maç sonucu)
SAMSUN - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
46. dakikada Alim'in arkaya kaçırdığı topa iyi hareketlenen Trezeguet'in şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
63. dakikada Eren'in sol çaprazdan şutunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.
74. dakikada Bardhi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu iki hamlede kurtardı.
88. dakikada Holse'nin ceza sahsı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Yunus dk. 61), Alim Öztürk (Schindler dk. 61), Van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser (Tait dk. 82), Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Emre Kılınç (Osman dk. 82), Baba Raman (Muja dk. 67), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Muhammed, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Mendy, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez (Berat dk. 46), Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş (Fountas dk. 70), Nicolas Pepe (Orsic dk. 81), Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet (Visca dk. 61), Paul Onuachu (Enis dk. 70)
Yedekler: Taha, Kerem, Denswil, Mehmet Can, Arif
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Taylan (dk. 14 pen.), Marius (dk. 28), Fernandez (dk. 36 k.k.) (Samsunspor), Bardhi (dk. 32)
Sarı kartlar: Bennasser, Alim, Taylan, Schindler, Osman (Samsunspor), Eren, Berat (Trabzonspor)