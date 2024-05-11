Trabzonspor, İstanbulspor maçı için hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı ve maç öncesi kampa girdi. Maçı Emre Kargın yönetecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Emre Kargın yönetecek.