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Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma ve çabukluk gerçekleştirdi.

Oyuncular, daha sonra 5'e 2 çalışıp çift kale maç oynadı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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