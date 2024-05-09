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Kuzey Makedonya Büyükelçisi Trabzonspor Kulübünü Ziyaret Etti

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Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti. Büyükelçi, kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek Trabzonspor taraftarlarının sayısının çok olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Manasijevski, Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ile bir araya geldi.

Büyükelçi Manasijevski, Gostivar kentindeki Yukarı Banisa'da yaşayan halkın tamamı olmak üzere ülkesinde çok sayıda Trabzonspor taraftarı olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Furkan Eren'in de yer aldığı ziyarette, Büyükelçi Manasijevski'ye isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Ziyarette ayrıca Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi de formasını imzalayarak, Manasijevski'ye verdi.

Kaynak: AA / Spor

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