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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Trabzonspor'u yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım attık

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor'u yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım attıklarını söyledi. Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını övdü ve son maçlara aynı konsantrasyonla devam edeceklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor'u yenerek kümede kalma yolunda çok büyük bir adım attıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu.

Kümede kalma yolunda çok kritik bir virajı geride bıraktıklarının altını çizen Gisdol, "Eminim bugün herkes bu takımı ve taraftarı çok sevdiğimi daha iyi anlamıştır. Bugün taraftarımızla birlikte sahada çok iyiydik. Taktiksel anlamda iki yarıda da çok iyiydik. Çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu galibiyeti almak çok özel oldu. Maçtan önce taktiğimizi belirlemiştik. Rakibin ritim yakalamasını, kendi oyunlarını oynamalarına müsaade etmeyecektik. Rakibe nefes aldırmadık. Her zamankinden daha fazla koşmaları, mücadele etmeleri gerektiğini futbolcularıma söylemiştim. Bunu da çok iyi yaptılar. Sadece Holse ve Marius değil tüm oyuncularımız çok iyi bir performans gösterdiler. Tüm takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız son maçlardan dolayı çok kızgındı. Hafta boyunca taktiksel anlamda neler yapmaları gerektiğini anlattık. Tüm futbolcular bugün işlerini en iyi şekilde yaptılar. Matematik öğretmeni değilim. Rakamları hesaplamayı sevmiyorum. Bugünkü galibiyet ile büyük bir adım attık. Göreve geldiğimde son 3 haftaya 42 puanla gireceğimizi söyleseler kimse de ben de inanmazdım. Son maçlara da aynı konsantrasyon ile devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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