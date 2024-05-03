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Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçı için hazır

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım, kara yolu ile Samsun'a hareket etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma gerçekleştirdi.

Oyuncular, daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, kara yolu ile Samsun'a hareket etti.

Kaynak: AA / Spor

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