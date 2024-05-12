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Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Mücahit Serbest'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

7. dakikada Racine Coly'in ayağı kayması sonucu topu kapan Visca, pasını Onuachu'ya aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti. 2-0

37. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Mücahit Serbest'ten döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

42. dakikada Pepe rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi, Fountas, Pepe, Visca, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsiç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Racine Koly, Ali Yaşar, Duhaney, Vorobjvas, Loshaj, Sambissa, Mendy Mamadou, Jackson

Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Emrehan Gedikli, Simon Deli, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Onuachu (dk. 6 ve 7) (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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