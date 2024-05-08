TRABZONSPOR İLK 11'LERDE KİM VAR? Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler kim? #9917

Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. TRABZONSPOR İLK 11'LERDE KİM VAR? Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler kim? İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi için geri sayım başladı! Karagümrük, Trabzonspor'u 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da ağırlayacak. Bu kritik maçın heyecanı, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir müsabaka olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki son üç maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti ve bu çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettirmek istiyor. İstanbul ekibi, dördüncü turda Derincespor, beşinci turda Kırklarelispor, son 16 turunda Samsunspor ve çeyrek finalde ise Galatasaray'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İlk karşılaşmada 3-2 mağlup olan Fatih Karagümrük, sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmeyi hedefliyor. Tolunay Kafkas'ın önderliğindeki kırmızı-siyahlılar, rakibini iki farklı veya daha fazla bir skorla mağlup ederse adını finale yazdıracak. Ancak, eğer Karagümrük rakibini tek farkla mağlup ederse, mücadele uzatmalara gidecek. Bu karşılaşma, büyük bir heyecanla bekleniyor!

GÖZLER FİNALDE

Samsunspor maçında mağlup olan Trabzonspor, moral bulmak için Karagümrük karşılaşmasına odaklanıyor. Karadeniz ekibi, ilk maçta Enis Destan'ın kırmızı kart görmesiyle ikinci devreyi eksik oynamasına rağmen rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor, dördüncü turda Çorum, beşinci turda Manisa FK, son 16 turunda Gençlerbirliği ve çeyrek finalde de Başakşehir'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu başarılarıyla Trabzonspor, kupadaki iddiasını sürdürüyor ve Karagümrük karşısında da aynı performansı sergilemeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor'un muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan kalede, savunmada Meunier, Denswil, Mendy ve Eren Elmalı, orta sahada Berat, Umut Güneş, Bardhi ve Edin Visca, hücum hattında ise Pepe ve Onuachu. Güçlü bir kadro, heyecan verici bir mücadele için sahada olacak gibi görünüyor!