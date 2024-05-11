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Trabzon'da fırtına sonucu hastane çatısında hasar oluştu

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısında hasar meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar, hastanenin bahçesine ve yola savruldu. Ayrıca, fırtınada Trabzonspor bayrağı da koptu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fırtına sonucu hastanenin çatısında hasar oluştu.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Numune Kampüsü'ndeki binanın çatısının bir bölümü koptu.

Çatıdan kopan parçalar, hastanenin bahçesine ve yola savruldu.

Yolda park halindeki 2 otomobilde, çatıdan kopan parçalar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kereste parçasının araçlardan birinin ön camını kırdığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, düşme riski bulunan parçaları hastanenin çatısından indirdi.

Öte yandan, fırtınada, Akyazı mevkisinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepede bulunan 61 metrelik direkte asılı Trabzonspor bayrağı da koptu.

Bayrağın koparak yola düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bazı mahallelerde fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, reklam panoları da yerinden koptu.

Kaynak: AA / Güncel

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzonspor Ortahisar Fırtına Trabzon Spor Yaşam Güncel Haberler

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