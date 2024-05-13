Trabzonspor'da da forma giydi! Edgar Le, kendi yerine kardeşini oynatmış

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Bir dönem ülkemizde forma giyen Edgar Le'nin kendisi yerine kardeşini 5 maçta oynattığı iddia ediliyor...

Bir dönem ülkemizde forma giyen Edgar Ie için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gineli futbolcunun Dinamo Bükreş formasıyla kendi yerine kardeşi Edielino Le'yi maçlara çıkarttığı öne sürüldü.

Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş forması giyen Edgar Le ile ilgili dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Daha önce Trabzonspor ve Başakşehir forması da giyen yıldız futbolcunun kendi yerine ikizini oynattığı iddia ediliyor.

Kardeşi Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği iddia edildi. Romanya Ligi'nde zor günler geçiren Dinamo Bükreş'in bu durumun resmi olarak netleşmesi durumunda en az 8 puanının silineceği ve küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öğrenildi.

Dinamo Bükreş, 5 maç sonunda yetersiz performansı ve dil bilmemesi nedeniyle bu durumdan kuşkulandı. Normalde akıcı olarak İngilizce konuşan Edgar Le'nin sadece Portekizce konuşması takımı harekete geçirdi.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir kaynak, konuyla ilgili olarak, "Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu (Edgar Ie) değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemiştir. Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puan kaybetme riski ortadan kalkar." açıklaması yapıldı.