Trabzonspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.