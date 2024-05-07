FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #9917

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki maç, Türkiye Kupası'nın 16. finalinde oynanacak. İlk maçta sahasında 3-2 galip gelen Trabzonspor, rövanş maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda istediği sonucu alarak finale yükselmek için mücadele edecek. FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki maç, 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Bu önemli karşılaşma, A Spor kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'u tercih ederek heyecanı yerinde takip edebilirler.

TRABZONSPOR'UN KUPA KARNESİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar toplamda dokuz kez final oynamış ve bu finallerin sekizini kazanarak kupayı müzesine götürmüştür. İşte Trabzonspor'un kazandığı Türkiye Kupası finalleri ve rakipleri: