Beşiktaş cephesi küplere binecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için devreye girdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş cephesi küplere binecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için devreye girdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Daha önce Ghezzal ve Rosier transferlerinde rekabete tutuşan Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı çok istediği milli futbolcu için sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bizzat harekete geçti. Aslan, Terim'in devreye girmesiyle transfer yarışında bir adım öne geçerken Beşiktaş'ın kısa süre içinde Kaan'la görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

Özellikle yabancı sınırının gelmesinden sonra büyük talep gören Kaan Ayhan için Beşiktaş'ın çok istekli olduğu biliniyordu. Ancak Galatasaray'ın devreye girmesiyle siyah-beyazlıların tüm planları bozuldu. Transfer operasyonunu bizzat Fatih Terim'in yürütmesi sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'İstiyoruz' ifadesini kullandığı Kaan Ayhan için Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim, bizzat milli futbolcu için devreye girdi. Galatasaray bu hamle ile transferde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçti. Şimdi gözler Siyah beyazlıların yapacağı yeni hamleye çevrildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sassuolo ve Kaan Ayhan'ın menajeriyle masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş cephesi küplere binecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için devreye girdi
Haberler.com - Spor Haberleri
Stefan Kuntz hamlesine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından olay sözler: Kimlik değiştirin

Stefan Kuntz hamlesine isyan eden Kasımpaşa'nın hocasından olay sözler: Kimlik değiştirin

 Fransız devinden bomba hamle! 68 yaşındaki Fatih Terim, Avrupa yolcusu

Fransız devinden bomba hamle! 68 yaşındaki Fatih Terim, Avrupa yolcusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Boş Yapma Doldur:Bunlar herşeyi yapar ağa
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Tuna Tolga Akış Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Sergio Perez Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş cephesi küplere binecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için devreye girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:09:26. #1.11#