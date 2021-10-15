Beşiktaş cephesi küplere binecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için devreye girdi
Daha önce Ghezzal ve Rosier transferlerinde rekabete tutuşan Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı çok istediği milli futbolcu için sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bizzat harekete geçti. Aslan, Terim'in devreye girmesiyle transfer yarışında bir adım öne geçerken Beşiktaş'ın kısa süre içinde Kaan'la görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.
Özellikle yabancı sınırının gelmesinden sonra büyük talep gören Kaan Ayhan için Beşiktaş'ın çok istekli olduğu biliniyordu. Ancak Galatasaray'ın devreye girmesiyle siyah-beyazlıların tüm planları bozuldu. Transfer operasyonunu bizzat Fatih Terim'in yürütmesi sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi.
GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE GEÇTİ
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'İstiyoruz' ifadesini kullandığı Kaan Ayhan için Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim, bizzat milli futbolcu için devreye girdi. Galatasaray bu hamle ile transferde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçti. Şimdi gözler Siyah beyazlıların yapacağı yeni hamleye çevrildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sassuolo ve Kaan Ayhan'ın menajeriyle masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.