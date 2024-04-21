Galatasaray, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda sarı-kırmızılı ekip üstünlüğü elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Ziyech'in pasında sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan'ın ortasında penaltı noktası sağ tarafında Kerem Demirbay'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. dakikada Köhn'ün sağ kanattan pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Mertens'in geriye pasında ceza yayı üzerinden Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada sol kanatta rakibini geçen Barış Alper Yılmaz, sağına çekip ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
40. dakikada sol taraftan Ziyech'in kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Ndombele, Aurier, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, N'Diaye (Çekiçi dk. 43), Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir
Yedeler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Rassoul, Umut Mert Toy, Erdem Özgenç, Efe Sayhan, Eze, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Icardi (dk. 35), Abdülkerim Bardakcı (dk. 40) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Torreira (Galatasaray), Murat Akça (Pendikspor) - İSTANBUL