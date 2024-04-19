Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkın ardından ayrılık yaşamıştı. Bu ayrılık uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Şimdi ise Devrim Özkan, tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Antalya'ya giden ünlü oyuncu, bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp "iş ve seyahat" notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Özkan'a "Torreira ne kaçırmışsın dön bir bak" şeklinde yorumlar yapıldı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ayrılığı uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Devrim Özkan şimdi de tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
POZLARI GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın futbolcusu Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti. Antalya'ya giden Devrim Özkan, bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp "İş ve seyahat" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncunun paylaşımın altına gelen yorumlar şöyle;