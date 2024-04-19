Kasayı ağzına kadar doldurdular! İşte Avrupa'dan en çok para kazanan takımımız

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı.

İşte rakamlar;