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Kasayı ağzına kadar doldurdular! İşte Avrupa'dan en çok para kazanan takımımız

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Türk futbol takımlarının bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirler açıklandı. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı ve böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. Galatasaray, 30 milyon 140 bin 737 euro ile en fazla geliri elde eden takım oldu. Fenerbahçe 8 milyon 613 bin 761 euro, Beşiktaş ise 5 milyon 152 bin 661 euro kazandı. Adana Demirspor'un geliri ise 1 milyon 91 bin 862 euro oldu.

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı.

İşte rakamlar;

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Adana Demirspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Adana Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Mustafa Cesur:

30 milyon ,paraya bak, normalde borcu kalmaması lazım gsnin

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Veysel null:

işte doğru sıralama bu... Kazanılan para Avrupa da en başarılı takımı gösterir..

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