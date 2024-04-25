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Trendyol Süper Lig'in 34. Haftası Başlıyor

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. Hafta, 27 Nisan Cumartesi günü de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye sahne olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak Adana Demirspor- Galatasaray maçıyla başlayacak. Hafta, 27 Nisan Cumartesi günü de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye sahne olacak.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı, yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 34. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray

27 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

16.00 Sivasspor - Konyaspor

19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

28 Nisan Pazar

16.00 Pendikspor - Kayserispor

16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

29 Nisan Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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