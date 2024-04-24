Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL