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Mauro Icardi, Muşlu çocukların 23 Nisan etkinliğini paylaştı

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muşlu çocukların etkinliğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Muşlu çocukların 23 Nisan etkinliğini paylaştı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Icardi paylaşımında Muş'un Kepenek İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan etkinliğine de yer verdi.

Icardi, merkeze bağlı Kepenek İlkokulu öğrencilerinin Galatasaray formasıyla yaptığı etkinliğin videosunu "Mauro İcardi'nin Küçük Hayranları" başlığıyla paylaştı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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