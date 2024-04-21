Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı
Galatasaray, Trendyol Süpper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan hakem Daniele Paterna görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında RAMS Park'ta Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede görev yapacak VAR hakemi belli oldu.
VAR'A İTALYAN HAKEM
Galatasaray-Pendikspor maçına VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. AVAR olarak ise Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler Paterna'ya eşlik edecek.
DÜDÜK TONUSLUOĞLU'NDA
Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.