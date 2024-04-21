Üye Girişi
Haberler

Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süpper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan hakem Daniele Paterna görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında RAMS Park'ta Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede görev yapacak VAR hakemi belli oldu.

VAR'A İTALYAN HAKEM

Galatasaray-Pendikspor maçına VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. AVAR olarak ise Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler Paterna'ya eşlik edecek.

DÜDÜK TONUSLUOĞLU'NDA

Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Pendikspor Trendyol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Afyonspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki! ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title