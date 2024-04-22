Üye Girişi
Haberler

Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki kritik zirve sona erdi. Heyete başkanlık eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, federasyonun 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemediğini söyledi.

Kulüpler Birliği'ni temsilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'tan oluşan heyet, Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dursun Özbek Özbek, TFF'nin ilan edilen seçim tarihi değiştirmek istemediğini söyledi.

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Özbek açıklamasında, "Bugün heyet olarak toplantıya geldik. Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyle bu toplantı amaçsız hale geldi. 'Uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyorduk ama siz bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dendi. 18 Temmuz'daki seçim tarihini federasyon değiştirmek istemediğini söyledi" dedi.

"DİĞER KULÜPLERDEN ONAY ALINMADI"

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriye sadece 3 kulübün onay verdiği belirterek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak erken seçim yapılmasını ve federasyonun değimesini istemiştik. İmza toplama süreci oldu ve bunu deklare ettik. Bu deklarsyondan sonra federasyon bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da erken seçim yapılacağını ilan etti. İmza toplama işi amacına ulaştı. Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantıda imzayla bu işi çözmektense istişareyle görüşerek çözebilirsek çok daha şık olur Türk futbolu açısından. Son toplantıda bana 'Bir heyet kuralım ve sen de bu heyete başkanlık et.' dendi. Federasyon bugüne randevu verdi. Cuma günü saat 10 gibi Kulüpler Birliği Vakfı sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklamayı diğer kulüpler onaylamadan yayına koydu. Bir görüş bildirilmedi diye aradım. Neticede ok yaydan çıkmış oldu." şeklinde konuştu.

"SEÇİMLERİ ERKENE ÇEKME FIRSATI KAÇTI"

Özbek, "Seçim tarihini daha erkene çekmek için bir fırsat varsa bu kaçtı. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır. Yeterli imza toplansa da seçim haziran sonuna ya da temmuz başına geliyor. Büyüekşi, 'Biz hazırdık ama bu bildiri olmadı.' dedi. Bazı şeylerin müzakere edilmeden konulması zarar verdi. Kulüpler Birliği'nde herhangi bir adayla ilgili tavır yok. Birisiyle konuşulmuş ya da görüşülmüş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Futbol Futbol 3.Sayfa Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi? KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Üçgenin Alanı: Eşkenar üçgen alanı nasıl hesaplanır? Üçgenin alanı nasıl bulunur? Eşkenar üçgen, Dik üçgen, İkizkenar üçgenin alanları ve formülü! Silindirin hacmi nasıl bulunur? Silindirin yüzey alanı ve hacmi formülü! Silindirin hacmi ile ilgili örnekler! Dik silindirin hacmi nasıl hesaplanır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title