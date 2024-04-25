Yıldız futbolcu yok! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kafilesi belli oldu
Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kafilesinde Wilfried Zaha yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
ZAHA YOK
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda Wilfried Zaha yer almadı. Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belrtildi.
Sarı-kırmızılıların kadrosu şu şekilde;
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.