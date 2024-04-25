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Yıldız futbolcu yok! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kafilesi belli oldu

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Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kafilesinde Wilfried Zaha yer almadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

ZAHA YOK

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda Wilfried Zaha yer almadı. Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belrtildi.

Sarı-kırmızılıların kadrosu şu şekilde;

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.

Yıldız futbolcu yok! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kafilesi belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Wilfried Zaha Galatasaray Adana Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Abdulhak Myradow:

Her zamanki gibi GS-ya hakem yardam etmezse zor deplesman.

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yanıtYanıtla
Umit Akar:

Hakem hataları olmasaydı Galatasaray şuan şampiyondu ??

yanıt12
yanıt1
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