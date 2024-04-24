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Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun mesajı

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Galatasaray, eski futbolcusu Olimpiu Morutan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Morutan'a acil şifalar dileyen Galatasaray, sahalara bir an önce dönmesini temenni etti.

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde oynayan eski futbolcusu Olimpiu Morutan'ın, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Moruan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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