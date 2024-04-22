Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI KAÇ OLDU?

İlk yarı boyunca Sivasspor savunmasını açamayan Fenerbahçe'nin imdadına Fred yetişti. Brezilyalı yıldız, 45+2. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

KOITA SKORU EŞİTLEDİ

Sivasspor, müsabakanın 57. dakikasında Fode Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı. Koita'nın şutunda Dominik Livakovic topa müdahale etse de ağlara gitmesine engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, beraberlik golünün ardından ataklarını sıklaştırdı.80. dakikada İsmail'in açtığı ortada penaltı noktasında boş kalan İrfan Can Kahveci, topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

RAY MANAJ SKORU BELİRLEDİ

Sivasspor'da Ray Manaj, 90. dakikada uzun VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2'ye getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.