Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıyor mu, GS borcu ne kadar 2024?

Galatasaray'ın başkan yardımcısı Mehmet Cibara, Bankalar Birliği başta olmak üzere, sarı kırmızılı kulübün gündeminde yer alan pek çok konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıyor mu?

GALATASARAY BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYOR MU?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cibara, "Hem basketbolda hem futbolda güzel bir haftaya başladık. Voleybolda Alexia Carutasu ile sözleşme yaptık. Cuma günü de Yasemin Özel'in imza törenini yapacağız. Bu şekilde devam edecek.Daha çok sayıda transferimiz olacak. Voleybolda bu sezon planladığımız yerde bitirdik. Belki kadınlarda 5. erkeklerde 3. olabilirdik; ama yavaş yavaş 2 sene içerisindeki toparlanma sürecini bitirmiş olduk. Şimdi yukarıya hızlı biçimde ulaşacağız" dedi.

Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağına işaret eden Cibara, "Bu cumartesi günü yapacağımız genel kurulda bu sorunun net cevabını başkanımız Dursun Özbek verecek. Tarihini, meblağını, bedelini hepsini söyleyecek. Biz göreve geldiğimizde 2.2 milyar Lira Bankalar Birliği'ne taahütte bulunmuşuz. Önce faiz ödüyorsunuz, sonra ana para ödeniyor. Geldiğimizden bu yana 1.3 milyarın üzerinde ödeme yaptık. Borcumuz hâlâ 2.3 milyar lira.