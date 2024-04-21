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Galatasaraylı Futbolcu Kerem Aktürkoğlu Pendikspor Maçının Ardından Taraftarlara 3'lü Çektirdi

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında penaltıdan gol atan Kerem Aktürkoğlu, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında penaltıdan gol atan Kerem Aktürkoğlu, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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