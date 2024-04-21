Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 21 Nisan 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

12:00 - Trabzonspor vs Fenerbahçe (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - FB TV

13:00 - Beşiktaş vs Ankara BB (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - Beşiktaş Youtube

13:30 - Bodrumspor vs Şanlıurfaspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports 2

13:30 - Başakşehir vs Ç.Rizespor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV

14:00 - Galatasaray vs K.Ereğli Bld. (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - GS TV

14:30 - Bursaspor vs Afyonspor (TFF 2. Lig) - Yayın Yok

14:30 - İskenderunspor vs Denizlispor (TFF 2. Lig) - Yayın Yok

14:30 - Amedspor vs Iğdırspor (TFF 2. Lig) - TFF Youtube

15:00 - Karşıyaka vs Hacettepe (TFF 3. Lig) - TFF Youtube

15:00 - Elazığspor vs Sapanca Gençlikspor (TFF 3. Lig) - Elazığspor Youtube

15:00 - Bergama Bld. vs Balıkesirspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube

15:00 - Serik Bld. vs Kömürspor (TFF 2. Lig) - TFF Youtube

15:00 - 68 Aksaray Bld. vs Sarıyer (TFF 2. Lig) - TFF Youtube

15:00 - Kırıkkalespor vs Gümüşhanespor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube

15:00 - Ergene Velimeşe vs Y.Amasyaspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube

15:00 - Adana 1954 vs Çatalcaspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube

15:00 - Sultanbeyli Bld. vs Muşspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube

15:30 - Sassuolo vs Lecce (İtalya Serie A) - S Sport PlusCBC SportS Sport 2Exxen

16:00 - Çorum FK vs Adanaspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports 2

16:00 - Gençlerbirliği vs Erzurumspor (Trendyol 1. Lig) - TRT AvazBein Sports Max 1

18:30 - Galatasaray vs Pendikspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV

18:30 - Gaziantep FK vs Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 2beIN Sports Tod TV