Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 21 Nisan 2024 tarihli maçlar ve yayın kanalları açıklandı. Gün boyu sürecek olan maçlar arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları bulunuyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankara BB, Bodrumspor, Şanlıurfaspor, Başakşehir, Ç.Rizespor, Galatasaray, K.Ereğli Bld. ve birçok farklı takımın karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 21 Nisan 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
12:00 - Trabzonspor vs Fenerbahçe (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - FB TV
13:00 - Beşiktaş vs Ankara BB (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - Beşiktaş Youtube
13:30 - Bodrumspor vs Şanlıurfaspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports 2
13:30 - Başakşehir vs Ç.Rizespor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV
14:00 - Galatasaray vs K.Ereğli Bld. (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi) - GS TV
14:30 - Bursaspor vs Afyonspor (TFF 2. Lig) - Yayın Yok
14:30 - İskenderunspor vs Denizlispor (TFF 2. Lig) - Yayın Yok
14:30 - Amedspor vs Iğdırspor (TFF 2. Lig) - TFF Youtube
15:00 - Karşıyaka vs Hacettepe (TFF 3. Lig) - TFF Youtube
15:00 - Elazığspor vs Sapanca Gençlikspor (TFF 3. Lig) - Elazığspor Youtube
15:00 - Bergama Bld. vs Balıkesirspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube
15:00 - Serik Bld. vs Kömürspor (TFF 2. Lig) - TFF Youtube
15:00 - 68 Aksaray Bld. vs Sarıyer (TFF 2. Lig) - TFF Youtube
15:00 - Kırıkkalespor vs Gümüşhanespor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube
15:00 - Ergene Velimeşe vs Y.Amasyaspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube
15:00 - Adana 1954 vs Çatalcaspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube
15:00 - Sultanbeyli Bld. vs Muşspor (TFF 3. Lig) - TFF Youtube
15:30 - Sassuolo vs Lecce (İtalya Serie A) - S Sport PlusCBC SportS Sport 2Exxen
16:00 - Çorum FK vs Adanaspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports 2
16:00 - Gençlerbirliği vs Erzurumspor (Trendyol 1. Lig) - TRT AvazBein Sports Max 1
18:30 - Galatasaray vs Pendikspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV
18:30 - Gaziantep FK vs Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 2beIN Sports Tod TV