Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan'ı kutladı. Paylaştığı fotoğraflarda Fenerbahçe'nin u19 takımını da etiketleyen Icardi'ye sarı-lacivertlilerden büyük tepki geldi.
Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mauro Icardi, gündem olmaya devam ediyor.
23 NİSAN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Yaptığı paylaşımda çocuk fotoğrafları ekleyen Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya çıktığı u19 takımına da yer verdi. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların bir hayli tepkisini çekti.
Icardi'nin paylaşımı şöyle;