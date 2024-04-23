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Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan'ı kutladı. Paylaştığı fotoğraflarda Fenerbahçe'nin u19 takımını da etiketleyen Icardi'ye sarı-lacivertlilerden büyük tepki geldi.

Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mauro Icardi, gündem olmaya devam ediyor.

23 NİSAN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Yaptığı paylaşımda çocuk fotoğrafları ekleyen Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya çıktığı u19 takımına da yer verdi. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların bir hayli tepkisini çekti.

Icardi'nin paylaşımı şöyle;

Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı

Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı

Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı

Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Sosyal Medya Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe 23 Nisan Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Vedat Arman:

Helal olsun sana İcardi laaa. Fenevliler çıkdırmıştır. Nasıl bir ironi bu :) :)

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MHSN SRC :

Sahada gol attığı gibi dışarda da gol atmış adamım.Oda biliyor 23 nisanda çocukları sevindirmeyi.Büyük bir KarakteR.Örnek alınmalı.:))

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