Fransa'da gündem oldu! Albert Riera için rakip oyuncuya tokat attı iddiası

Fransa Ligue 2'de Bordeaux ile Saint Etienne karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın çalıştırdığı Bordeaux 2-1 kaybetti.

RAKİP OYUNCUYA TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Maçın ardından soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşadığı aktarılırken, Bordeaux'un teknik direktörü Albert Riera'nın rakip takım oyuncusuna tokat attığı iddia edildi.

KULÜBÜNDEN YALANLAMA GELDİ

Bordeaux Kulübü, resmi stesinden yaptığı açıklamada, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bordeaux, Saint-Etienne maçının ardından sosyal medyada dolaşan bilgi kirliğini düzeltmek istiyor. Maçtan sonra soyunma odasının girişinde küçük bir izdiham yaşandı ve teknik direktörümüz buna sadece tepki gösterdi. Hem hakemler hem de gözlemciler rapor tutma gereği duymadılar." ifadeleri kullanıldı.

ALBERT RIERA KİMDİR?

Bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera, aynı zamanda Fatih Terim'in de yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Olimpija, NK Celje takımlarında da teknik direktörlük yapan İspanyol çalıştırıcının Bordeaux ile sözleşmesi 2025'te sona erecek.