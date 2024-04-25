Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.