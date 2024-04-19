Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu
Türkiye'nin UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. sırayı garantilemesinin ardından ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belirlendi. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım 14 puanla Fenerbahçe oldu. Galatasaray 8 puan, Beşiktaş 3 puan ve Adana Demirspor ise 2.5 puan katkı sağladı.
Dün akşam oynanan ve Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nden elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden takımımız kalmadı.
KİM NE KADAR KATKI SAĞLADI?
Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı.
İşte puanlar;
- Adana Demirspor : 2.5 puan
- Beşiktaş : 3 puan
- Galatasaray : 8 puan
- Fenerbahçe: 14 puan