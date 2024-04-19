Üye Girişi
Haberler

Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. sırayı garantilemesinin ardından ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belirlendi. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım 14 puanla Fenerbahçe oldu. Galatasaray 8 puan, Beşiktaş 3 puan ve Adana Demirspor ise 2.5 puan katkı sağladı.

Dün akşam oynanan ve Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nden elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden takımımız kalmadı.

KİM NE KADAR KATKI SAĞLADI?

Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı.

İşte puanlar;

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Adana Spor Haberler

500

Yorumlar (10)

Şeref Sarpkaya:

20 sene galatasaray la bugünlere gelindi sakın unutma

35
37
yanıtYanıtla
İbrahim Coşkun:

Geçmiş çamlar bardak oldu geçmişe mazi

yanıt8
yanıt7
Veysel null:

fenerin rakipleri kolay ondan dolayı rahat ilerliyor. yoksa herkes de biliyor ki 1. GS 2. FB 3. bjk dir

29
34
yanıtYanıtla
YİĞİT TÜRKALP:

ISPARTA PRAG DA MI ZOR.PARDON SPARTA :))

yanıt23
yanıt13
Veysel null:

FB şampiyonlar Ligi'nde olsaydı bjk gibi koca bi sıfır puan alarak fark yiye yiye elenirdi.. bunu akıl ve mantık sahibi herkes bilir..

yanıt16
yanıt11
Veysel null:

Prag maçında sağ bek de sol bek de yoktu Kamil ondan dolayı elendi

yanıt6
yanıt7
Veysel null:

hem Prag maçında gayet iyi gidiyordu takım sağ bek de sol bek de olmamasına rağmen. hakem haksızlık yaptı. barış Alper in ayağına bastılar rakibe kırmızı vermedi aynı pozisyon Kaan Ayhan yaşadı Kaan a kırmızı verdi öyle maç gitti. yoksa maç 1-1 gidiyordu kırmızı olduğu için 4-1 e gitti

yanıt4
yanıt6
Veysel null:

üstelik Prag Fener in bütün rakiplerinden de fener den de çok daha güçlü

yanıt0
yanıt0
Adam olacak çocuk:

Köyferans Ligi'nde oynadıkları takımın adını yazamazlar..Bırak yazmayı doğru telâfuz bile edemezler..Ben bı tek Olimpiakosu biliyodum ona da elendiler..Galatasaray a karşı 4 maçtır isabetli şut dahi atamadılar 1959 öncesi şampiyonluklar defterini açma zamanı geldi..

10
11
yanıtYanıtla
İbrahim Coşkun:

En büyük fener yani

8
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title