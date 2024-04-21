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GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki

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Galatasaray ve Pendikspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için link arayışına girdi. İşte Galatasaray-Pendikspor maçının canlı izleme linki ve detayları haberimizde yer alıyor.

21 Nisan Pazar günü oynanacak olan Galatasaray- Pendikspor maçı hakkında detaylar merak konusu oldu. Trendyol 1. Lig maçı, 21 Nisan 2024 tarihinde saat 18:30'da başlayacak. Peki, Galatasaray- Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray- Pendikspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Galatasaray- Pendikspor arasındaki futbol maçının yayın saati ve canlı izleme linki merak ediliyor. Maçın detayları ve izleme linki haberimizde.

GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Pendikspor maçı bugün saat 18:30'da oynanacak. Maç Bein Sports 1beIN Sports Tod TV'de yayınlanacak.

GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki

GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Pendikspor Futbol Gündem Spor Haberler

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