Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının 11'ine göre Pendikspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Pendikspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Buruk; Serge Aurier ile Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'e görev verdi. Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Galatasaray karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius bekledi.

Tribünler doldu

Bu sezon iç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, Pendik karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı. RAMS Park tribünlerini dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı.

Pendikspor taraftarları da deplasman tribününde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. - İSTANBUL