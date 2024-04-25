Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Hafif ağrıları bulunan ve Galatasaray'ın son antrenmanında yer almayan Wilfried Zaha, tedbir amacıyla Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA ZAHA NEDEN YOK?

Galatasaray, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Wilfried Zaha yer almadı. Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belirtildi.