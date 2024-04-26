ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY maçı ne zaman? #9917 Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor- Galatasaray maçının detaylarını merak ediyor. Birçok kişi maç saatini ve kadroyu araştırıyor. Peki, ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adanademirspor- Galatasaray maçı bu akşam 20:00'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.