ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY maçı ne zaman? #9917 Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ve Adana Demirspor takımları arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma için futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.
Futbolseverler bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor- Galatasaray maçının detaylarını merak ediyor. Birçok kişi maç saatini ve kadroyu araştırıyor. Peki, ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Adanademirspor- Galatasaray maçı bu akşam 20:00'da oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.
ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.