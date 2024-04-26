Üye Girişi
Haberler

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY maçı ne zaman? #9917 Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Adana Demirspor takımları arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma için futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.

Futbolseverler bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor- Galatasaray maçının detaylarını merak ediyor. Birçok kişi maç saatini ve kadroyu araştırıyor. Peki, ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adanademirspor- Galatasaray maçı bu akşam 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY- ADANADEMİRSPOR maçı ne zaman? #9917 Maç saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.

ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY maçı ne zaman? #9917 Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Adana Demirspor Galatasaray Futbol Adana Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

CAN DALTON KİMDİR? Can Dalton hangi çete? Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title