Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Andre Narciso oldu
Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.
Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZLİ HAKEM VAR'DA
Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.