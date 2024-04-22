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Muslera milli takımı bıraktı mı 2024?

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da uzun zamandır forma giyen ve geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı kulüp ile yeni sözleşme imzalayan Fernando Muslera, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Muslera milli takımı bıraktı mı 2024?

Galatasaray'ın yeni sözleşmesini uzattığı Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve milli takım kariyeri hakkında kararını açıkladı. Peki, Muslera milli takımı bıraktı mı

MUSLERA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI

%100 Deporte'ye konuşan Muslera, Uruguay Milli Takımı'na geri dönmeyi düşünmediğini aktarırken, "Milli takım dönemini kapattım. Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için beni aradı ve söylediklerimi anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Konuştuk ve anlaşmaya vardık. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve yaşadıklarımdan çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Gelecekte Uruguay'a geri dönüp dönmeyeceği yönündeki soruyu da cevaplayan deneyimli kaleci, "Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdığım insanlar var ve geri dönmek çok zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz... Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

Nacional ve Penarol takımlarının başkanları ile görüşme yaptığını söyleyen Muslera, "Türkiye'deki durumumu ve burada sözleşme yenileyeceğimi biliyorlardı. Bu iki büyük kulübün beni aramasından gurur duyuyorum." dedi.

Deneyimli file bekçisi Penarol'de oynama ihtimali hakkında ise, "Bilmiyorum... Onlara Türkiye'de sözleşme yenileyeceğimi ve bugün önceliğimin Galatasaray olduğunu ilettim." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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