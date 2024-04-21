Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin davetiyle maç izleyen Şanlıurfalı gençten futbolcu olma hayali

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçında taraftarı olduğu takımın 19 yaş altı takımıyla çıkmasına üzülen Şanlıurfalı Sami Yusuf Muştu, Fenerbahçe'nin davetiyle gittiği İstanbul'da Olympiakos maçını izledi. İlk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izleyen Sami Yusuf, maçta yaşadığı heyecanını paylaştı ve futbolcu olma hayalini dile getirdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçına taraftarı olduğu takımın 19 yaş altı takımıyla çıkmasına üzülen Şanlıurfalı Sami Yusuf Muştu, Fenerbahçe'nin davetiyle gittiği İstanbul'da Olympiakos maçını izledi.

Fenerbahçeli yetkililer, Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında as oyuncuların oynamayacağını duyunca üzülen Sami Yusuf'u İstanbul'da oynanan Olympiakos maçına davet etti.

İlk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izleyen Sami Yusuf, maçta yaşadığı heyecanını paylaştı.

"Futbolcu olmak istiyorum"

Sami Yusuf, AA muhabirine, Balıklıgöl'de gezerken kendisiyle röportaj yapıldığında Fenerbahçe'nin maça gelmeyeceği söylenince çok üzüldüğünü aktardı.

Fenerbahçeli yetkililerin maça davetinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sami Yusuf, "İstanbul'a gittim maçı izledim. Dzeko ve İrfan abi ile fotoğraf çekildim, formamı imzaladılar. Hepsi beni çok sevdi. Ali Koç amcam ile de görüştüm, buradan hepsine selam gönderiyorum. İlk defa bir Fenerbahçe maçını statta izledim. Çok heyecanlandım, çok sevindim. Ben Fenerbahçeliyim ve futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.

"Maçı izlemek güzel"

Baba Ömer Muştu ise Fenerbahçe'nin as kadrosunun maça gelmeyeceğini öğrenen Sami'nin günlerce üzüldüğünü ve ağladığını anlattı.

"Günlerce üzüldü, hüzünlendi, formasıyla yatıp kalkıyordu." diyen baba Muştu, şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntüsü Fenerbahçe'nin Olimpiakos maçına davet edilinceye kadar sürdü. Fenerbahçe Sami'yi maça davet etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, selam gönderiyoruz. Başkanımızla görüştük çok iyi bir insan, Sami ile konuştu onu çok sevdi, biz de kendisini çok sevdik. Bizlere çok yakınlık gösterdiler. Sami'ye Fenerbahçe forması ve ürünlerinden hediye ettiler. Oyunculardan Dzeko ve İrfan Can Kahveci ile görüştü. Sonra Fenerbahçe-Olympiakos maçını birlikte izledik. Maçtaki heyecanını ve duygularını anlatamam ancak yaşanır. Maçı izlemek güzel, Fenerbahçeli olmak daha da güzel. Sami'nin bayramı oldu."

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Sami Yusuf Süper Kupa Şanlıurfa İstanbul Kadıköy Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title