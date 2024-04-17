Süper Lig şampiyonluk oranları GÜNCEL NİSAN 2024!

Son 6 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışında favori olarak yine sarı-kırmızılı takım gösteriliyor. İşte,Süper Lig şampiyonluk oranları!

FAVORİ KİM

Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın güncel şampiyonluk oranı 1.46 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN ORANI YÜKSELİYOR

Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni şampiyonluk oranı 2.10 olarak duyuruldu.