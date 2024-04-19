İmza törenine damga vurdu! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a Abdülkerim göndermesi

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarışan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme yenildi. 5 yıldız futbolcu için imza töreni düzenlendi.

İşte imza töreninde yapılan açıklamalar;

DURSUN ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A ABDÜLKERİM GÖNDERMESİ

Dursun Özbek : Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana burun kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum.

Abdülkerim Bardakcı: Başkana ve Erden ağabeye çok teşekkür ederim. Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Geldiğimde iyi oynayarak, efsaneler arasına girmek istediğimi söyledim. İnşallah hayallerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı transfer görüşmede "Sen 20 milyon lira eder misin" ifadelerini kullanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

"MUSLERA SAYESİNDE GELDİM"

Dursun Özbek: Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Lucas Torreira'nın başarımızda çok büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz.

Lucas Torreira: Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim.

"SONSUZA KADAR BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLACAĞIM"

Dursun Özbek: Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum.

Fernando Muslera: 13 yıl.. Dile kolay, bir ömür. Üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. Burada güzel yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocamıza, Erden Bey'e, Başkanımıza durmadan çalıştıkları ve yanımızda oldukları için teşekkürler. 16 şampiyonluk gördüm ama Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Bu yolda devam etmeliyiz. Oyuncu olarak buradayım, ilerde de bu takım bir parçası olmaya sonsuza kadar devam edeceğim.

"ÇOCUKLAR GOL ATINCA 'BARIŞ ALPER' DİYE SEVİNMEYE BAŞLADI"

Dursun Özbek: Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Artık sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum.

Barış Alper Yılmaz: Çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımıza, hocamıza ve Erden ağabeye teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun.

"BURADA KALMAK, GELMEKTEN DAHA ZOR"

Dursun Özbek: Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum.

Kaan Ayhan: Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1,5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız.