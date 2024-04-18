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Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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